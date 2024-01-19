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09:44, 19 января 2024Ценности

Эмили Ратаковски восхитила фанатов фото в кожаном бюстгальтере

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски приняла участие в съемке для модного журнала Glamour и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица предстала перед камерой в платье-жакете белого цвета, верх которого застегнут на бедре, обнажая при этом левую часть тела. Также видно, что для своего образа знаменитость надела кожаный бюстгальтер черного цвета.

Поклонники оценили фотосессию девушки и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Красотка», «Шикарная девушка», «Наша королева навечно», «Ты выглядишь невероятно», «Твоя красота — самое сильное оружие», — высказывались они.

Ранее Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде в рекламе энергетических напитков бренда Alani Nu. Тогда модель предстала перед камерой в слитном белом купальнике с вырезом, который обнажал живот и нижнюю часть груди.

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      Мария Винар
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