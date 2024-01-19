Фанаты подали в суд на Мадонну

Двое фанатов Мадонны подали на нее в суд из-за задержки начала концерта

Двое фанатов американской поп-исполнительницы Мадонны подали на нее в суд. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Мужчины из Нью-Йорка, США, решили обратиться в суд из-за того, что выступление певицы, которое проходило в рамках гастрольного тура Celebration, началось на два часа позже запланированного времени и закончилось поздно ночью.

Недовольство поклонников артистки вызвало то, что на следующий день им нужно было рано вставать. Они указали и на то, что были вынуждены потратиться на такси, так как не смогли воспользоваться общественным транспортом. Сумма требуемой пострадавшими компенсации не уточняется.

Ранее Мадонне пригрозили штрафом в размере 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 35,6 миллиона рублей) за нарушение строгого комендантского часа во время концерта в Лондоне. Артистка нарушила правила Великобритании, предусматривающие ограничения концертной деятельности, продолжив шоу после 22:30.