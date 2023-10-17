Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:35, 17 октября 2023Культура

Мадонне пригрозили штрафом в 35 миллионов рублей из-за продолжительности шоу

Мадонне пригрозили штрафом в 35 миллионов рублей из-за продолжительности ее шоу

Фото: Kevin Mazur / Reuters

Американской исполнительнице Мадонне пригрозили штрафом в размере 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 35,6 миллиона рублей) за нарушение строго комендантского часа во время концерта артистки в Лондоне в рамках тура The Celebration Tour. Об этом сообщает The Sun.

Артистка нарушила правила Великобритании, предусматривающие ограничения концертной деятельности, продолжив шоу после 22:30. В результате выступление исполнительницы внезапно прервалось в 23 часа — Мадонна не успела исполнить такие хиты, как Like A Virgin, Holiday и Celebration. Отмечается, что, если бы певица начала выступление в запланированные 9 вечера, а не опоздала, то смогла бы завершить шоу в разрешенное время, до 22:30.

За нарушение комендантского часа в Великобритании предусмотрен штраф в размере 10 тысяч фунтов (примерно 1,1 миллиона рублей) за каждую просроченную минуту. Мадонна задержала концерт на полчаса, а потому есть вероятность, что исполнительницу обяжут выплатить 300 тысяч фунтов.

Такие правила в государстве существуют для того, чтобы посетители концертов успевали на общественный транспорт после их завершения.

Ранее Мадонна рассказала, что встречалась с мужчинами ради похода в душ, когда была на мели.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    VK анонсировала новый проект

    В Армении заявили об ожидании согласия Азербайджана начать делимитацию границ

    Раскрыты возможности российской дипломатии на Ближнем Востоке

    Эффективность атакованной «Бабой-Ягой» деревянной гаубицы оценили

    Пашинян объяснил принятие статута МУС демократическим выбором

    В российской больнице 10-месячному ребенку ввели препарат для усыпления животных

    Посол рассказал о проработке возможной эвакуации россиян из сектора Газа

    Володин рассказал о просьбе США по отзыву ратификации запрета ядерных испытаний

    Перечислены вызывающие у человека мощную зависимость продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости