Мадонне пригрозили штрафом в 35 миллионов рублей из-за продолжительности шоу

Мадонне пригрозили штрафом в 35 миллионов рублей из-за продолжительности ее шоу

Американской исполнительнице Мадонне пригрозили штрафом в размере 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 35,6 миллиона рублей) за нарушение строго комендантского часа во время концерта артистки в Лондоне в рамках тура The Celebration Tour. Об этом сообщает The Sun.

Артистка нарушила правила Великобритании, предусматривающие ограничения концертной деятельности, продолжив шоу после 22:30. В результате выступление исполнительницы внезапно прервалось в 23 часа — Мадонна не успела исполнить такие хиты, как Like A Virgin, Holiday и Celebration. Отмечается, что, если бы певица начала выступление в запланированные 9 вечера, а не опоздала, то смогла бы завершить шоу в разрешенное время, до 22:30.

За нарушение комендантского часа в Великобритании предусмотрен штраф в размере 10 тысяч фунтов (примерно 1,1 миллиона рублей) за каждую просроченную минуту. Мадонна задержала концерт на полчаса, а потому есть вероятность, что исполнительницу обяжут выплатить 300 тысяч фунтов.

Такие правила в государстве существуют для того, чтобы посетители концертов успевали на общественный транспорт после их завершения.

Ранее Мадонна рассказала, что встречалась с мужчинами ради похода в душ, когда была на мели.