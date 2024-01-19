ФАС разрешила «Магниту» купить крупнейшую на Дальнем Востоке торговую сеть

ФАС разрешила «Магниту» купить крупнейшего дальневосточного ретейлера «Самбери»

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешили продуктовому ретейлеру «Магнит» купить 33,01 процента долей в уставном капитале крупнейшей на Дальнем Востоке розничной торговой сети «Самбери». Об этом сообщается на сайте «Магнита».

Уточняется, что соглашение с компанией «Дальний Восток Невада» о покупке долей в уставном капитале принадлежащего ей ретейлера «Самбери» достигнуто еще в конце октября 2023 года. В рамках сделки «Магнит» получит возможность выкупить оставшуюся долю розничной сети в течение ближайших пяти лет. При этом закрытие первого этапа сделки ожидается летом 2024 года, заявили в пресс-службе продуктового ретейлера.

В группу компаний «Самбери» входят около 300 магазинов различных форматов, включая гипермаркеты и супермаркеты «Самбери», «Самбери-экспресс», «Броско Маркет», мини-маркеты «Раз Два» и дискаунтеры «Близкий». Отмечается, что после завершения покупки география торговых точек «Магнита» расширится до всех федеральных округов.

Во второй половине октября 2023 года сообщалось о решении руководства «Магнита» запустить собственный маркетплейс в России на базе площадки KazanExpress. Отмечалось, что в результате приобретения онлайн-площадки один из крупнейших в стране продуктовых ретейлеров получит технологическую платформу маркетплейса. Кроме того, в собственность «Магнита» должны войти пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады и автопарк.