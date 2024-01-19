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14:34, 19 января 2024Экономика

ФАС разрешила «Магниту» купить крупнейшую на Дальнем Востоке торговую сеть

ФАС разрешила «Магниту» купить крупнейшего дальневосточного ретейлера «Самбери»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешили продуктовому ретейлеру «Магнит» купить 33,01 процента долей в уставном капитале крупнейшей на Дальнем Востоке розничной торговой сети «Самбери». Об этом сообщается на сайте «Магнита».

Уточняется, что соглашение с компанией «Дальний Восток Невада» о покупке долей в уставном капитале принадлежащего ей ретейлера «Самбери» достигнуто еще в конце октября 2023 года. В рамках сделки «Магнит» получит возможность выкупить оставшуюся долю розничной сети в течение ближайших пяти лет. При этом закрытие первого этапа сделки ожидается летом 2024 года, заявили в пресс-службе продуктового ретейлера.

В группу компаний «Самбери» входят около 300 магазинов различных форматов, включая гипермаркеты и супермаркеты «Самбери», «Самбери-экспресс», «Броско Маркет», мини-маркеты «Раз Два» и дискаунтеры «Близкий». Отмечается, что после завершения покупки география торговых точек «Магнита» расширится до всех федеральных округов.

Во второй половине октября 2023 года сообщалось о решении руководства «Магнита» запустить собственный маркетплейс в России на базе площадки KazanExpress. Отмечалось, что в результате приобретения онлайн-площадки один из крупнейших в стране продуктовых ретейлеров получит технологическую платформу маркетплейса. Кроме того, в собственность «Магнита» должны войти пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады и автопарк.

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      Анатолий Акулов
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