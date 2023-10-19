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08:45, 19 октября 2023Экономика

Российская продуктовая сеть решила запустить свой маркетплейс

«Магнит» запустит свой маркетплейс в России на базе площадки KazanExpress

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» решил приобрести онлайн-площадку KazanExpress и запустить на ее площадке свой маркетплейс «Магнит Маркет». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Купить новый актив продуктовая сеть намерена у «AliExpress Россия», предпринимателя Сергея Еремеева и основателей интернет-магазина Линара Хуснуллина и Кевина Ханда.

«Платформа и сильная команда KazanExpress в сочетании с закупочной силой "Магнита", его сетью из 28 тысяч магазинов по всей стране и развитой логистической инфраструктурой позволит ритейлеру стать значимым игроком в динамично растущем сегменте маркетплейсов», — отметили представители компании.

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В результате сделки «Магнит» получит технологическую платформу маркетплейса, пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады, автопарк, интеллектуальную собственность, а также пул из 12 тысяч продавцов на площадке. По итогам 2022 года KazanExpress находился на пятом месте среди маркетплейсов по количеству заказов. Аудитория площадки превышает пять миллионов человек, отметили в Infoline. Сеть ПВЗ сервиса насчитывает более 500 точек в 120 городах, в дальнейшем новые пункты могут открыть в магазинах «Магнит» всех форматов, отметили представители торговой сети.

Ранее четвертый по размеру выручки российский продуктовый ретейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов у дома «Монетка». Выручка «Монетки» за 2022 год составила 177,8 миллиарда рублей, в ее управлении находится 2 120 магазинов. Представители «Ленты» объяснили покупку возможностью усилить позиции компании на Урале и в Западной Сибири за счет широкого присутствия там «Монетки» и органической экспансией в близлежащие регионы.

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    Вячеслав Агапов
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