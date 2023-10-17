«Лента» купила одну из крупнейших в стране сетей магазинов у дома

«Лента» купила одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России «Монетка»

Один из ведущих российских продуктовых ретейлеров (четвертый в стране по размеру выручки) «Лента» объявил о покупке сети магазинов у дома «Монетка», сообщает пресс-служба компании.

В управлении входящей в десятку крупнейших розничных сетей страны в настоящее время находится 2 120 магазинов. Выручка «Монетки» за 2022 года составила 177,8 миллиарда рублей. Отмечается, что покупателем выступил ООО «Лента», дочерняя компания МКПАО «Лента».

Как заявили в «Ленте», приобретение крупной сети позволит усилить позиции компании на Урале и в Западной Сибири за счет широкого присутствия там «Монетки», а также «будет служить прочным фундаментом для органической экспансии в близлежащих регионах». Также компания рассчитывает существенно усилит свои позиции в сегменте «магазины у дома».

Ожидается, что магазины «Монетки» продолжать работать под собственным брендом в дальнейшем компания планирует провести ребрендинга действующих торговых точек «Мини Лента» и смену их названия на «Монетка».

О планах «Лента» по приобретению уральской сети магазинов стало известно в июле 2023 года. Тогда генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость «Монетки» в 100 миллиардов рублей, но не исключил, что покупка обойдется «Ленте» в 60-70 миллиардов.