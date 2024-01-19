ФСБ задержала украинца за контрабанду военной продукции в российском регионе

В Белгородской области ФСБ задержала украинца за контрабанду военной продукции

В Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли контрабанду комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» на территорию Украины, сообщает ТАСС.

Продукцию военного назначения планировали незаконно переместить на предприятие оборонного комплекса сопредельного государства.

Силовики установили причастность к организации незаконной поставки гражданина Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники»). Фигуранту грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Луганской народной республике женщину, следившую за Российской армией.