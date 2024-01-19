ФСБ выявила следившую за Российской армией в ЛНР женщину

ФСБ задержала женщину за сбор данных о ВС РФ в ЛНР

В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ выявили следившую за Российской армией женщину. Об этом сообщает ТАСС.

Ее задержали за сбор данных о местах дислокации и передвижении подразделений Вооруженных сил России.

По ее словам, в мессенджере с ней связался неизвестный человек, который заинтересовался ее местом жительства в Луганске. Она в ходе общения поняла, что этот человек связан с украинскими войсками. Женщина сообщала ему данные о российских подразделениях, отправляла скриншоты карт, а также видео и фото. Позже она поняла, что отправленные ею данные используются для обстрела со стороны Украины.

17 января сообщалось, что ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он передавал данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции и передавал их украинской армии в мессенджере. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.