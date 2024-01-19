Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 19 января 2024Силовые структуры

ФСБ выявила следившую за Российской армией в ЛНР женщину

ФСБ задержала женщину за сбор данных о ВС РФ в ЛНР

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ выявили следившую за Российской армией женщину. Об этом сообщает ТАСС.

Ее задержали за сбор данных о местах дислокации и передвижении подразделений Вооруженных сил России.

По ее словам, в мессенджере с ней связался неизвестный человек, который заинтересовался ее местом жительства в Луганске. Она в ходе общения поняла, что этот человек связан с украинскими войсками. Женщина сообщала ему данные о российских подразделениях, отправляла скриншоты карт, а также видео и фото. Позже она поняла, что отправленные ею данные используются для обстрела со стороны Украины.

17 января сообщалось, что ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он передавал данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции и передавал их украинской армии в мессенджере. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нефтебазу под Брянском атаковал дрон ВСУ. Горят резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд

      Экс-министр предостерег Киев от фатальной ошибки в случае активной обороны ВСУ

      Жители Севастополя остались без воды

      Россиянин выпил неизвестный порошок в самолете, устроил дебош и попал на видео

      Российские следователи объявили в международный розыск украинского командира

      Российский доброволец из Литвы погиб в Донбассе

      Спасатели прыгнули в ледяную воду за провалившейся под лед собакой

      В Кремле высказались о возобновлении зерновой сделки

      В азиатской стране обнаружили крупные залежи «металла будущего»

      Бывший российский адвокат получил семь лет колонии по делу о мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше