Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 20 января 2024Мир

В США высказались о прекращении огня в Газе

Белый дом заявил, что США по-прежнему выступают против прекращения огня в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abdul Rahman Salama / Global Look Press

Вашингтон по-прежнему выступает против прекращения огня в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил представитель Белого дома, американская сторона не верит в то, что прекращение огня пойдет на пользу кому-либо, кроме палестинского радикального движения ХАМАС.

«Как я уже говорил, мы поддерживаем гуманитарные паузы для освобождения заложников и поставок помощи, но мы не поддерживаем прекращение огня», — высказался Кирби. Он напомнил, что режим прекращения огня был в силе 6 октября 2023 года, но ХАМАС «предпочло нарушить» его.

В декабре Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Минимум два года». На Западе дали прогноз о длительности конфликта на Украине и сроках возможного наступления ВСУ

      Отель «Украина» в центре Киева захотели продать из-за долгов

      В Финляндии оценили риски от забастовок для поставок оружия Украине

      Дзюба высказался о хейтерах

      Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину

      Российские нефтяники запланировали нарастить производство бензина и дизеля

      Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью

      Зеленский ответил на предложение Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

      Джонсон выразил уверенность в поддержке США Украины при переизбрании Трампа

      Евросоюз захотел создать новый фонд для военной поддержки Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше