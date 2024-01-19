В США высказались о прекращении огня в Газе

Белый дом заявил, что США по-прежнему выступают против прекращения огня в Газе

Вашингтон по-прежнему выступает против прекращения огня в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил представитель Белого дома, американская сторона не верит в то, что прекращение огня пойдет на пользу кому-либо, кроме палестинского радикального движения ХАМАС.

«Как я уже говорил, мы поддерживаем гуманитарные паузы для освобождения заложников и поставок помощи, но мы не поддерживаем прекращение огня», — высказался Кирби. Он напомнил, что режим прекращения огня был в силе 6 октября 2023 года, но ХАМАС «предпочло нарушить» его.

В декабре Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий.