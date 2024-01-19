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19:25, 19 января 2024Мир

Глава дипломатии ЕС обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

Боррель: Израиль финансово поддерживал ХАМАС для ослабления ПНА

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израиль финансово поддерживал радикальное палестинское движение ХАМАС для ослабления Палестинской национальной администрации (ПНА). В этом еврейское государство обвинил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

«ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ», — заявил политик.

Как отмечает агентство, он не уточнил, в чем именно заключалось предполагаемое финансирование, факт которого отвергает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Боррель направил странам Евросоюза предложение по созданию миссии в Красном море. Он уточнил, что цель миссии заключается в обеспечении безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда.

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      Дарья Балацкая
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