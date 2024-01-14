Боррель направил странам Евросоюза предложение по миссии в Красном море

Боррель направил странам ЕС предложение по созданию миссии в Красном море

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель направил странам (ЕС) предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Его слова передает РИА Новости.

Боррель отметил, что Саудовская Аравия продвинулась на переговорах по мирному соглашению в Йемене и не хочет, чтобы ситуация в Газе поставила под угрозу эту перспективу.

«Со своей стороны мы обсуждаем возможность нашего содействия в восстановлении свободы судоходства, включая учреждение новой европейской морской операции наряду с миссией "Аталанта", которая уже действует у берегов Сомали», — написал политик. Глава дипломатии добавил, что сразу после возвращения в Брюссель представил это предложение странам — членам ЕС.

Боррель обратил внимание на то, что большая часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначена именно для стран Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным издержкам.

США и Великобритания провели атаку на объекты хуситов в Йемене в ночь на 12 января, обстреливая цели в столице страны и портовых городах. При ударах использовались боевые самолеты, а также крылатые ракеты Tomahawk, которые запускались с подводных лодок.