Инструктор ВСУ раскрыл секрет безопасного похода в туалет на передовой

Инструктор ВСУ рекомендовал военным на передовой справлять нужду под прикрытием

Инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл секрет и особенности того, как военные на передовой ходят в туалет. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу «Исландия».

По его словам, в условиях неподготовленных позиций военнослужащие не должны отходить справлять нужду по одному. «Обязательно под прикрытием: минимум один, лучше — двое», — уточнил он. Инструктор также рекомендовал возвести крышу над полевым туалетом на подготовленной позиции, «чтобы не прилетело в самый ненужный момент», и установить специальное оборудование, чтобы отхожее место «не воняло и не демаскировало».

Кроме того, он отметил, что одной из частных причин подрыва бойцов на минах является поход для справления нужды в кусты. «Не каждый куст безопасный. А потому ходить нужно только туда, где разведано», — подчеркнул инструктор.

Ранее военнослужащий российской бригады «Пятнашка» с позывным Борода заявил о неспособности атаковать с беспилотника отошедшего в туалет противника. Боец признался, что не станет сбрасывать с дрона снаряд на врага, если тот справляет нужду или просто занимается бытовыми делами.