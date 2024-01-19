В МВД рассказали о поджоге дома участника СВО под Москвой

Волк: экспертиза МЧС установила поджог дома участника СВО в Истре

Сотрудники полиции приступили к розыску причастных к поджогу дома в Истре. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 15 января в дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о возгорании дома в одном из садовых товариществ. 18 января эксперты МЧС сделали заключение о том, что причиной возгорания является поджог. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поиску и задержанию злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело о поджоге, самоуправстве и вымогательстве, которым подвергли семью участника специальной военной операции (СВО).

По предварительным данным, в 2023 году директор управляющей компании, в которой ранее работал военнослужащий, требовал от него ежемесячной выплаты якобы в счет имеющегося долга. При этом вымогатель, оказывая моральное давление на семью военнослужащего, совершал противоправные действия в отношении его родных. В январе 2024 года дом участника СВО умышленно подожгли. В результате пожара никто не пострадал.