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09:28, 19 января 2024Силовые структуры

Начато расследование после поджога дома участника СВО в российском регионе

СКР возбудил дело после поджога дома участника СВО в Истре

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по информации из соцмедиа о поджоге дома в Истре, принадлежащего участнику специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также начато расследование по статьям о самоуправстве и вымогательстве, которым подвергли семью военнослужащего. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала, в 2023 году директор управляющей компании, в которой ранее работал участник СВО, требовал от него ежемесячной выплаты якобы в счет имеющегося долга. При этом вымогатель, оказывая моральное давление на семью военнослужащего, совершал противоправные действия в отношении его родных. В январе 2024 года дом участника СВО умышленно подожгли. В результате пожара никто не пострадал.

18 января сообщалось, что в городе Чехове Московской области группа мужчин избила раненного на СВО бойца с криками «вас там не добили, мы тут добивать будем». Прибывшие на место сотрудники полиции не стали задерживать участников драки.

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      Любовь Ширижик
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