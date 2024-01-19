Офицера ВМС Италии приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу России

Офицера ВМС Италии Биота приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу России

Суд общей юрисдикции Рима приговорил к 20 годам заключения офицера Военно-морских сил (ВМС) Италии Вальтера Биота за шпионаж в пользу России. Об этом пишет Corriere della Sera.

Адвокаты отметили, что сторона обвинения просила для Биота 18 лет заключения. Военного обвинили в шпионаже, коррупции и разглашении информации. По данным следственных органов Италии, он раскрывал сведения, которые из соображений национальной безопасности должны были оставаться в секрете.

«С решением суда присяжных Рима мы перешли от 30-летнего приговора военного суда к 20-летнему приговору в первой инстанции», — подчеркнула сторона защиты.

Ранее городской суд в Риге приговорил к лишению свободы на 8,5 года бывшего депутата Сейма Латвии Яниса Адамсона за шпионаж в пользу России.