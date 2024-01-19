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09:06, 19 января 2024Ценности

Известная модель снялась обнаженной для журнала

Фото: Rocío Ramos / ELLE

Известная итальянская супермодель Бьянка Балти снялась без одежды для обложки февральского номера испанской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном черно-белом фото 39-летняя манекенщица позировала, сидя обнаженной на пуфике боком к камере. Она прикрыла грудь рукой и подняла одну ногу над другой, согнув в колене. В то же время знаменитость уложила волосы волнами, разделив их на боковой пробор, и надела массивные серьги-подвески с камнями.

Известно, что автором кадров выступила испанский фотограф Росио Рамос.

Ранее в январе итальянская модель Виттория Черетти показала откровенные фото. На одном из размещенных кадров 25-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо позировала, сидя топлес на белом диване.

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      Алина Гостева
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