Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес

Итальянская модель Виттория Черетти показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных кадров 25-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо позировала, сидя топлес на белом диване. При этом одной рукой девушка прикрывала грудь, а другую поднесла к лицу. Она распустила волосы, сделав небрежную укладку, накрасила ногти темно-коричневым лаком и надела на шею тонкую золотистую цепочку.

Кроме того, манекенщица примерила белое кружевное платье, приподняв его подол и обнажив ногу.

В сентябре 2023 года Черетти появилась на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Знаменитость запечатлели в черном платье длины макси, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее грудь.