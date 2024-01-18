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10:39, 18 января 2024Ценности

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Итальянская модель Виттория Черетти показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных кадров 25-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо позировала, сидя топлес на белом диване. При этом одной рукой девушка прикрывала грудь, а другую поднесла к лицу. Она распустила волосы, сделав небрежную укладку, накрасила ногти темно-коричневым лаком и надела на шею тонкую золотистую цепочку.

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Кроме того, манекенщица примерила белое кружевное платье, приподняв его подол и обнажив ногу.

В сентябре 2023 года Черетти появилась на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Знаменитость запечатлели в черном платье длины макси, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее грудь.

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      Алина Гостева
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