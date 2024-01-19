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04:30, 19 января 2024Наука и техника

Обнаружены девять новых горячих юпитеров

arXiv: обнаружены девять новых горячих юпитеров

Международная группа астрономов обнаружила девять новых планет типа горячий юпитер с помощью космической обсерватории TESS. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Экзопланеты получили обозначения TOI-1855 b, TOI-2107 b, TOI-2368 b, TOI-3321 b, TOI-3894 b, TOI-3919 b, TOI-4153 b, TOI-5232 b и TOI-5301 b. Их массы колеблются от 0,55 до 3,88 массы Юпитера. TOI-3919 b — самая массивная планета, а самой крупной является TOI-1855 b с радиусом примерно 1,65 радиуса Юпитера.

Все недавно открытые планеты имеют орбитальный период менее восьми дней, а их равновесные температуры оценивались в диапазоне от 1000 до 1772 кельвинов. Самой горячей экзопланетой из девяти оказалась TOI-5232 b.

TOI-3919 b и TOI-5301 b имеют значительные эксцентриситеты орбит на уровне 0,26 и 0,33 соответственно. По мнению авторов статьи, это говорит о том, что они могли подвергнуться приливной миграции.

Родительские звезды имеют радиусы от 0,84 до 2,19 солнечных радиусов, а их массы — от 0,9 до 1,57 солнечных масс. Возраст двух самых старых звезд оценивается примерно в 8 миллиардов лет. Звезды расположены на расстоянии 576-1985 световых лет от Земли.

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      Александр Еникеев
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