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10:05, 19 января 2024Мир

Ким Чен Ына призвали подумать о наследии отца и деда

Лидер оппозиции Южной Кореи: Ким Чен Ын не должен подрывать наследие отца и деда

Фото: KCNA / Reuters

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Джэ Мен призвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына прекратить ракетные провокации и не подрывать наследие отца и деда — бывших лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Ким Чен Ын должен немедленно прекратить ракетные провокации и положить конец своим враждебным действиям. Он должен приложить усилия, чтобы не подорвать усилия своих предшественников», — сказал политик.

Ли Джэ Мен также призвал президента Южной Кореи Юн Сок Ёля изменить враждебную политическую позицию правительства в отношении КНДР, отметив, что поддержание мира на Корейском полуострове является ключевым вопросом экономики и жизни людей в стране.

Ранее Ким Чен Ын предложил внести поправки в Конституцию КНДР и узаконить за Южной Кореей статус «отдельного», «враждебного государства». Он подчеркнул, что не признает морскую границу с Южной Кореей, а также пригрозил войной соседнему государству в случае, если Сеул «хотя бы на 0,001 миллиметра» нарушит границу страны.

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      Семен Александров
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