Китайские банки перестали проводить с Россией платежи в долларах

«Известия»: банки КНР в декабре перестали проводить с Россией платежи в долларах

После ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023 года многие китайские банки перестали проводить любые платежи в долларах с Россией. Об этом в пятницу, 19 января, пишут «Известия» со ссылкой на участников платежного рынка.

Как рассказал источник издания из бизнес-сообщества, новые ограничения связаны с опасением банков КНР из-за возможного введения вторичных санкций. Дело в том, что все долларовые платежи идут через корреспондентские счета, открытые в американских банках, независимо от страны получателя и отправителя, поэтому они легко отслеживаются.

В то же время платежи в рублях и юанях сейчас проходят в обычном формате, добавили собеседники газеты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что государственные банки Китая начали пересмотр политики работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. Связь с клиентами из санкционного списка будет разорвана, кроме того, банки откажутся от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте. Также они намерены усилить проверку своих клиентов на предмет связей с Россией.