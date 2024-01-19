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16:06, 19 января 2024Силовые структуры

Лидера узбекской диаспоры арестовали по делу об оскорблении участников СВО

Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества Баратова по уголовному делу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский суд арестовал лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

О помещении главы узбекской диаспоры под стражу ходатайствовало следствие. В ходе допроса Баратов не признал вину.

Уголовное дело в отношении главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» было возбуждено в четверг, 18 января. Как сообщает следствие, Баратов разместил в социальной сети публикацию, оскорбляющую участников специальной военной операции.

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      Олеся Мицкевич
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