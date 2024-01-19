Лукашенко заявил о необходимости платить за мир

Президент Белоруссии Лукашенко: мир дорого стоит, за него надо платить

Белоруссия и ее народ еще никогда не были защищены настолько хорошо, как сейчас. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками предприятия «Белджи», передает БелТА.

По его словам, мир стоит дорого, и «за него надо платить», однако жителям Белоруссии не стоит переживать насчет безопасности. «Система выстроена, есть вооруженные силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно», — отметил он.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что республика готова сотрудничать в военной сфере с любыми странами, в том числе с государствами-участниками НАТО. При этом он выразил мнение, что новая белорусская военная доктрина может стать основой для урегулирования ситуации в Европе и начала мирного диалога.