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14:21, 19 января 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о необходимости платить за мир

Президент Белоруссии Лукашенко: мир дорого стоит, за него надо платить

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия и ее народ еще никогда не были защищены настолько хорошо, как сейчас. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками предприятия «Белджи», передает БелТА.

По его словам, мир стоит дорого, и «за него надо платить», однако жителям Белоруссии не стоит переживать насчет безопасности. «Система выстроена, есть вооруженные силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно», — отметил он.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что республика готова сотрудничать в военной сфере с любыми странами, в том числе с государствами-участниками НАТО. При этом он выразил мнение, что новая белорусская военная доктрина может стать основой для урегулирования ситуации в Европе и начала мирного диалога.

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      Георгий Нестеров
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