Дочь известного футболиста рассказала о неудавшихся съемках в «Пацанках»

Дочь футболиста Малафеева Ксения заявила, что отказалась от съемок в «Пацанках»

Дочь известного российского футболиста Вячеслава Малафеева Ксения заявила, что должна была участвовать в реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!», однако передумала и не поехала на проект. О неудавшихся съемках она рассказала в интервью StarHit.

«Летом я должна была участвовать в шоу "Пацанки", но в последний момент отказалась и не поехала. Просто задалась вопросом — зачем я там?» — поделилась Малафеева.

По словам дочери спортсмена, она решила не ехать на проект в том числе потому, что опасалась возможного причинения вреда здоровью со стороны других участниц. Однако впоследствии она посмотрела несколько эпизодов последнего сезона реалити-шоу и пожалела о своем решении.

Малафеева добавила, что после этого сообщила продюсерам проекта о готовности сняться в следующем сезоне шоу. «Чисто ради нового опыта хотела бы поучаствовать», — пояснила она.

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