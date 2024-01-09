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13:23, 9 января 2024Интернет и СМИ

Звезда «Пацанок» рассказала об алкоголизме

Кадр: Ярослава Тринадцатко / YouTube

Участника реалити-шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» Оелана Макарова рассказала об алкоголизме. Историей она поделилась в выпуске шоу стендап-комикессы Ярославы Тринадцатко «Пятница 13КО», доступном на YouTube.

Макарова призналась, что зависима от алкоголя. «Я, как нормальные люди, не могу остановиться на одном бокале, на одной бутылке. Я всегда, если выпью одну, я иду дальше. И могут произойти страшные вещи», — заявила звезда реалити.

По словам участницы «Новых пацанок», она поняла, что ее пристрастие к алкоголю — это болезнь. Поэтому она полностью отказалась от спиртного.

Ранее Макарова рассказала, что, покинув проект, пережила легкую депрессию. Она не знала, чем ей заняться после шоу и как выстраивать отношения с родителями.

До этого победительница «Новых пацанок» Кира Медведева рассказала, что по окончании проекта многие участницы начали возвращаться к прежнему образу жизни. Она подчеркнула, что шоу призвано дать девушкам инструменты для самосовершенствования, а не изменить их жизнь.

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      Мария Большакова
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