Мать актера Руденко прокомментировала задержание сына с наркотиками

Любовь Руденко заявила, что ее задержанного с наркотиками сына могли подставить

Российская актриса Любовь Руденко в беседе с РЕН ТВ прокомментировала задержание своего сына, актера Анатолия Руденко с наркотиками.

По ее словам, это «полный фейк». Руденко заявила, что никогда не видела сына даже пьяным, о наркотиках вообще речи идти не может, а их семьи идеальная репутация. По мнению матери, Анатолия мог кто-то подставить.

Актер Сергей Колесников также считает, что звезда сериалов «Триггер» и «Каменская» не мог быть замешан в чем-то нелегальном.

В четверг, 18 января, сообщалось, что Анатолия Руденко задержали в Москве с наркотиками. Актер заявил, что не знал, что перевозит запрещенное вещество. По его словам, он обнаружил белый порошок на улице во время прогулки с собакой. Решив, что это яд для собак, который распространяют догхантеры, Руденко подобрал его и положил пакетик в куртку. Проводится проверка.