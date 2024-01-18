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10:56, 18 января 2024Культура

Актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» Руденко задержали с наркотиками

У актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» Руденко нашли наркотики

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российского актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, накануне машину, в которой ехал артист, на улице Антонова-Овсеенко остановили сотрудники ГИБДД. Пока правоохранительные органы проверяли документы Руденко, он сильно нервничал и подозрительно себя вел. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили у Руденко пакетик с мефедроном весом в 0,57 грамма.

Актер заявил, что не знал, что перевозит запрещенное вещество. По его словам, он гулял с собакой, когда обнаружил белый порошок на улице. Решив, что это яд для собак, который распространяют догхантеры, Руденко подобрал его и положил пакетик в куртку. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее Кейти Эдвардс, бывшая возлюбленная американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, которая также работала помощницей артиста, рассказала о его необычном методе побороть наркотическую зависимость.

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      Анастасия Астахова
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