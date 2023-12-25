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11:26, 25 декабря 2023Культура

Подруга Мэттью Перри рассказала о его необычном методе бросить наркотики

Мэттью Перри приклеивал руки к коленям во время борьбы с наркозависимостью

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кейти Эдвардс, бывшая возлюбленная американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, которая также работала помощницей артиста, рассказала о его необычном методе побороть наркотическую зависимость. Об этом сообщает The Sun.

Женщина поведала, что однажды пришла к актеру домой и обнаружила его с приклеенными к коленям руками. В ночь перед этим Перри употреблял запрещенные вещества и решил таким образом избавить себя от новой дозы.

Всю ночь он находился под кайфом от множества наркотиков, скорее всего, крэк-кокаина и других веществ. Я обнаружила Мэттью на диване с приклеенными руками суперклеем к коленям — это было отчаянно грустно. Чтобы освободить его, мне пришлось воспользоваться жидкостью для снятия лака и оливковым маслом

Кейти Эдвардс

У артиста остались кровавые следы на ногах после того, как его руки были отклеены.

Экс-возлюбленная звезды выразила уверенность в том, что Перри не переставал думать о веществах, даже когда пытался завязать и проживал в рехабе. По ее мнению, за несколько дней до того, как его не стало, актер вновь сорвался.

Ранее близкий друг артиста сообщил о том, что тот врал близким и друзьям о своей победе над наркотической зависимостью и употреблял запрещенные вещества до конца своей жизни.

54-летнего Мэттью Перри не стало 28 октября этого года в результате острого воздействия кетамина. Данный препарат используется в Соединенных Штатах в качестве средства для наркоза, а также для лечения депрессии. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни.

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      Анастасия Астахова
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