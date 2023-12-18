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11:31, 18 декабря 2023Культура

Близкий друг Мэттью Перри раскрыл неожиданные детали его зависимости

Близкий друг Мэттью Перри заявил, что актер не переставал употреблять наркотики

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Близкий друг американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри раскрыл неожиданные подробности его зависимости. Об этом сообщает DailyMail.

По словам мужчины, который предпочел не раскрывать своего имени, артист врал близким и друзьям о своей победе над наркотической зависимостью и употреблял запрещенные вещества до конца своей жизни.

«Он лгал всем о своей чистоте. Он никогда не был таким. Это очень печально. И знаете, самая большая ложь была, вероятно, самому себе», — отметил собеседник издания.

54-летнего Мэттью Перри не стало 28 октября этого года в результате острого воздействия кетамина. Данный препарат используется в Соединенных Штатах в качестве средства для наркоза, а также для лечения депрессии. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни.

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      Анастасия Астахова
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