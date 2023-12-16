Названа причина смерти Мэттью Перри

CNN: актер Мэттью Перри скончался от воздействия кетамина

Американский актер Мэттью Перри скончался в результате острого воздействия кетамина. Такая причина смерти названа в отчете о вскрытии, сделанном управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса, пишет CNN.

Данный препарат используется в Соединенных Штатах в качестве средства для наркоза, а также для лечения депрессии. В документе говорится, что актер получал «инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги». Последний сеанс лечения проходил за полторы недели до его смерти.

Среди факторов, способствовавших смерти артиста, указано утопление вследствие потери сознания.

Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Позже стали известны первые результаты вскрытия тела звезды.