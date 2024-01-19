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14:33, 19 января 2024Среда обитания

Метро назвали транспортом для элиты

Член Комитета по развитию транспорта Морозов назвал метро элитарным транспортом

Фото: АГН «Москва»

Метро является элитарным транспортом. Таким мнением член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александр Морозов поделился в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

По его словам, метро является транспортом для элиты, так как от его наличия получают выгоду только «жители в радиусе 500-700 метров от этих станций», а «все остальные не получают ничего».

Морозов также назвал метро «очень нечестным транспортом с точки зрения распределения ресурсов». По его мнению, если направляемые на развитие метрополитена средства вложить в другой вид транспорта, можно создать хорошую систему по всему городу.

Ранее в Москве назвали сроки завершения работ на Троицкой линии метро. Все 17 станций собираются достроить к 2028 году. Отмечалось, что новая ветка улучшит транспортную доступность жителям Новой Москвы, в частности прилегающих к Ленинскому проспекту районов.

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      Мария Черкасова
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