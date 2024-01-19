Метро назвали транспортом для элиты

Член Комитета по развитию транспорта Морозов назвал метро элитарным транспортом

Метро является элитарным транспортом. Таким мнением член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александр Морозов поделился в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

По его словам, метро является транспортом для элиты, так как от его наличия получают выгоду только «жители в радиусе 500-700 метров от этих станций», а «все остальные не получают ничего».

Морозов также назвал метро «очень нечестным транспортом с точки зрения распределения ресурсов». По его мнению, если направляемые на развитие метрополитена средства вложить в другой вид транспорта, можно создать хорошую систему по всему городу.

Ранее в Москве назвали сроки завершения работ на Троицкой линии метро. Все 17 станций собираются достроить к 2028 году. Отмечалось, что новая ветка улучшит транспортную доступность жителям Новой Москвы, в частности прилегающих к Ленинскому проспекту районов.