Назван срок завершения строительства новой ветки метро Москвы

Заммэра Москвы Бочкарев: Троицкую линию метро планируют достроить к 2028 году

Все 17 станций Троицкой линии метро Москвы планируют достроить к 2028 году. Такой срок завершения работ на новой ветке столичной подземки назвал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Замглавы города отметил, что строительство идет поэтапно. Так, в 2024 году собираются достроить 11 станций от «ЗИЛа» до «Коммунарки». К 2028-му будут готовы еще шесть станций — от «Сосенок» до «Троицка».

Новая линия метро улучшит транспортную доступность жителям Новой Москвы, в частности районов, которые прилегают к Ленинскому проспекту на юго-западе столицы, отметил Бочкарев. Кроме того, Троицкая ветка поможет снизить нагрузку на южные участки Сокольнической («красной») и Калужско-Рижской («оранжевой») линий метро. С ее запуском уменьшится интенсивность движения автомобилей по прилегающим дорогам. Отмечается, что Сокольническая ветка станет свободнее на 11 процентов, а Калужское шоссе — на 15 процентов, уточнил заммэра.

Ранее Бочкарев рассказал, что отделка станции «Тютчевская» Троицкой линии метро завершена на 40 процентов. По словам замглавы столицы, уже облицовано 600 из 1500 квадратных метров путевых стен. Для отделки используют алюминиевые сотовые панели в темных и светлых оттенках, на них будут нанесены строки из стихотворений поэта Федора Тютчева.