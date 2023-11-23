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17:34, 23 ноября 2023Среда обитания

Стали известны подробности о строительстве новой станции метро в Москве

Заммэра Москвы Бочкарев: отделка станции метро «Тютчевская» завершена на 40 %

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Отделочные работы на новой станции метро «Тютчевская», которая станет частью Троицкой линии, завершены на 40 процентов. Подробности о строительстве раскрыл заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, пишет РИА Новости.

По словам замглавы столицы, уже облицовано 600 из 1500 квадратных метров путевых стен. Для отделки используют алюминиевые сотовые панели в темных и светлых оттенках, на них будут нанесены строки из стихотворений поэта Федора Тютчева.

Помимо отделки, рабочие занимаются монтажом инженерных систем и оборудования. Уже готовы четыре эскалатора высотой подъема 8,3 метра — по ним можно будет спуститься из кассового зала станции на саму платформу.

Столичные власти планируют запустить движение по Троицкой линии в два этапа — первый участок длиной 11 станций откроют уже в 2024 году. Он свяжет станцию «ЗИЛ» со станцией «Коммунарка» — там будет оборудован переход на Сокольническую линию. Затем, до конца 2020-х годов, линию собираются продлить в сторону города Троицка.

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      Нина Ташевская
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