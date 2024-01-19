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07:39, 19 января 2024Россия

Минобороны отчиталось об ударах из «Градов» по бойцам ВСУ под Артемовском

МО: расчеты РСЗО «Град» ударили по бойцам ВСУ в опорных пунктах под Артемовском

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удары по украинским военнослужащим в опорных пунктах, которые находятся на передовых позициях под Артемовском. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам», — сообщили в ведомстве.

По информации оборонного министерства, потери украинской стороны были сопоставимы с численностью взвода. Выжившие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули опорный пункт — после этого туда направились штурмовые группы российских десантников для последующей зачистки объекта.

Днем ранее, 18 января, Минобороны сообщило о взятии под контроль села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт находится к северо-востоку от Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут), примерно в 20 километрах от последнего.

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      Анастасия Шейкина
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