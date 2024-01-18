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18:46, 18 января 2024Россия

Армия России взяла под контроль первый населенный пункт в 2024 году. Где он находится и какое значение имеет?

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Веселое под Соледаром

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России сообщило 18 января о взятии под контроль села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Это произошло благодаря действиям подразделений Южной группировки войск.

Населенный пункт находится к северо-востоку от Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут), примерно в 20 километрах от последнего.

Веселое стало первым населенным пунктом, взятым под контроль в 2024 году

Село стало первым населенным пунктом, который Российская армия взяла под контроль в наступившем году, исходя из январских брифингов Минобороны РФ о ходе спецоперации. Ранее, 10 января, сообщалось о попытке ВС РФ продвинуться у Веселого, но тогда ВСУ еще удерживали позиции.

Фото: Александр Река / ТАСС

Веселое расположено на северском направлении в Артемовском районе ДНР. Российские военкоры отмечают, что в последнее время Вооруженные силы РФ в этом районе активно атаковали позиции ВСУ, вытесняя их. Российские подразделения еще в декабре 2023 года вклинились в оборону ВСУ вдоль железнодорожной ветки к востоку от села. В итоге украинские военные отступили, сообщили корреспонденты.

Вблизи Веселого также расположены более крупные села — Раздоловка, Переездное, Звановка, которые, по имеющимся данным, контролируются украинской стороной и расположены вдоль железной дороги.

О боях в этом районе сообщалось еще год назад

В начале февраля 2023 года бойцы спецназа «Ахмат» совместно со 2-й бригадой 2-го армейского корпуса закреплялись в районе Веселого, отбив стратегически важный опорный пункт ВСУ. Тогда утверждалось, что теперь российские военные находятся в более выгодном положении, чем украинские, и намерены продолжать продвигаться по данному направлению.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В сентябре Веселое упоминалось в связи с тем, что российские военнослужащие отразили там атаку ВСУ и улучшили свое тактическое положение.

Накануне нового года ВС РФ взяли под контроль Марьинку в ДНР

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль Марьинки — одного из главных укрепрайонов Вооруженных сил Украины. Как пояснял Шойгу, освобождение Марьинки не только снижает способность ВСУ к обороне, но и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.

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      Антон Похиляк
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