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16:32, 19 января 2024Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в выходные

«Известия»: в выходные в Москве будет до минус 14 градусов и без осадков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В субботу и воскресенье, 20 и 21 января, столбики термометров опустятся до минус 14 градусов Цельсия. О погоде в предстоящие выходные жителям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, в субботу в городе будет от минус восьми до минус десяти градусов. Воскресенье окажется более холодным, с морозами в 12-14 градусов. Шувалов также отметил, что выходные пройдут без осадков и будут не очень щедры на солнце, однако с наибольшей вероятностью его можно будет увидеть 21 января. Что касается атмосферного давления в выходные, то оно будет высоким и достигнет показателя практически в 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее в этот же день стало известно, что в столице за прошедшие сутки выпало 16 сантиметров осадков.

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      Полина Кислицына
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