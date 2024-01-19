Названо количество выпавшего в Москве снега

В столице за сутки выпало 16 сантиметров снега

В Москве за прошедшие сутки выпало 16 сантиметров осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петра Бирюкова.

Больше всего снега выпало на юге и юго-востоке столицы. По словам Бирюкова, в настоящее время коммунальные службы активно расчищают от снега дороги, тротуары и дворовые территории, а также крыши жилых домов.

В работе задействовано более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, к уборке привлечены силы и техника городских инженерных компаний. Заммэра также указал, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон и подходов к остановкам общественного транспорта.

Также Бирюков рассказал о том, что крыши и фасады зданий расчищают от снега на протяжении всего светового дня. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

Ранее в четверг, 18 января, Москву накрыла метель с практически нулевой видимостью. Сильные осадки с порывами ветра в столичный регион принес теплый атмосферный фронт.

