Российский кинорежиссер призвал не застраивать центр Москвы

Режиссер Герман-младший призвал не застраивать центр Москвы

Российский режиссер Алексей Герман-младший призвал не застраивать центр столицы. Размышлениями по этому поводу он поделился с журналом «Москвич Mag».

По мнению Германа-младшего, плотность застройки в Москве значительно выросла. Менять исторический облик столицы стоит аккуратнее. Москва — это больше, чем просто город. Это ощущение и постоянный спутник его жителя, считает известный кинодеятель.

Москвичи нуждаются в собственном, городском агрегаторе такси, уверен Герман-младший. Такая инициатива позволила бы урегулировать цены на услуги по перевозке, однако как решить извечную проблему заторов на дорогах, режиссер предложить не может. В целом, в столице не найдется вещи, которая бы вызвала у постановщика особое раздражение.

Отдельно в беседе с изданием Герман-младший отметил некачественную работу московских управляющих компаний. Судебные разбирательства с коммунальщиками отбирают много времени и сил. Обслуживающие организации должны человечнее относится к своим клиентам, сетует кинодеятель.

Недоволен Герман-младший и работой петербургских коммунальщиков. Ранее квартиру режиссера в Северной столице затопило после капремонта крыши: стены и пол были разрушены, а тающий снег капал с потолка. Массовые протечки в доме наблюдались давно.