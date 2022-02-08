Российский кинорежиссер пожаловался на коммунальную катастрофу

Квартиру российского режиссера Алексея Германа-младшего постоянно заливает после капитального ремонта крыши. Кинодеятель, проживающий в доме №23 на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, рассказал о коммунальной катастрофе на своей странице в Facebook.

«Мне кажется, что я скоро сойду с ума, — пожаловался Герман-младший. — Мне интересно, а в районе и в городе Питере есть хоть какая-то власть, которая в состоянии остановить протечки после капремонта крыши? Есть хоть кто-то, кто может остановить массовые протечки в огромном доме (льет постоянно и в разных квартирах), а не только у нас. Мне интересно, а начальство ЖКХ города способно проявить волю и профессионализм, наконец, или все решает управдом, который пропал, когда у людей льет».

По словам режиссера, в его квартире разрушены стены и пол, с потолка все время льется вода из-за тающего снега. «Засыпаем с котиком под шум капель. Иногда отваливается штукатурка. Кот вздрагивает. Управдомом спит, многие жильцы — нет», — добавил Герман-младший. Он разместил на своей странице селфи с зонтиком на фоне протечек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге упавшая с крыши глыба льда убила дворника. Жительница одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте 7 февраля вызвала скорую и полицию. Гражданка сообщила, что рядом с домом лежит мужчина с разбитой головой и в форме дворника.