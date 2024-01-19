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11:03, 19 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о пополнении бюджета благодаря VIP-камерам СИЗО

Минюст Украины: госбюджет получил 660 тысяч долларов благодаря VIP-камерам СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

За три года существования VIP-камеры СИЗО принесли украинскому бюджету около 25 миллионов гривен (примерно 660 тысяч долларов). Об этом сообщила замглавы Минюста Елена Высоцкая, пишет «Укринформ».

При этом среди украинцев нет большого спроса на услугу онлайн-бронирования камер с повышенным уровнем комфорта в СИЗО. «На сайте министерства юстиции можно найти раздел, в котором можно забронировать электронный сертификат, бронь в том или ином следственном изоляторе. Доступны все регионы. Но вопрос в том, что никто не планирует оказаться в следственном изоляторе», — сказала она, назвав это нормальным.

По ее словам, в камерах есть рабочий стол и доступ к ограниченному интернету для подготовки к судебному процессу. Кроме того, в них есть вода, душевая кабина и тепло.

Платные VIP-камеры в следственных изоляторах появились на Украине в 2020 году. Цены за проживание в них начинались от 540 гривен за сутки и от 3060 гривен за месяц. Отмечалось, что средства, вырученные от тюремной аренды, пойдут на ремонт бесплатных камер.

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      Кристина Есикова
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