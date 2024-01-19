На Украине заявили о плачевной ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра

Боец ВСУ рассказал о невозможности удержания позиций ВСУ на левом берегу Днепра

Украинские войска, расположенные в районе села Крынки на левом берегу Днепра, страдают от нехватки вооружения и несут большие потери. О невозможности удержания позиций на этом участке рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ваня в интервью Financial Times.

По словам военнослужащего, ВСУ на этом участке фронта находятся в плачевной ситуации. Он отмечает, что позиции украинских военных в болотистой местности и в старых окопах неглубоки, из-за чего подвержены затоплениям. Кроме того, действия ВСУ часто оказываются замедлены из-за морозов.

Из-за логистических трудностей, так как Днепр приходится пересекать на небольших судах, украинские солдаты испытывают нехватку вооружения. Военнослужащий заявил, что они могут использовать лишь то, что смогли донести сами. Он утверждает, что у военных есть максимум несколько типов гранатометов, а также он однажды видел, как провезли один крупнокалиберный пулемет.

Боец ВСУ также утверждает, что изначальной целью украинцев было создание плацдарма, с которого они смогли бы совершать атаки вглубь контролируемой Россией территории. Однако, по его словам, с каждым днем эта цель кажется все менее вероятной. Ваня также утверждает, что Украине не удастся удерживать этот участок в долгосрочной перспективе.

Украинский военный ожидает, что войска отойдут обратно на западный берег реки, иначе им придется понести тяжелые потери среди наиболее боеспособных подразделений.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись со сложностями в районе села Крынки из-за замерзания Днепра. По данным журналистов, на реке образуются глыбы льда, из-за чего снабжение плацдарма оказалось осложнено.