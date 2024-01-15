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11:58, 15 января 2024Бывший СССР

Стало известно о сложностях ВСУ на плацдарме в районе Крынок

«Страна.ua»: снабжение плацдарма ВСУ у Крынок осложнилось из-за льда на Днепре

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Переправа на плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Крынок на левом берегу Днепра осложнилась из-за замерзшего Днепра. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Журналисты представили фото, опубликованные военными Telegram-каналами. На снимках видно, что на реке образовались глыбы льда. «Очевидно, что в таких условиях снабжение плацдарма будет осложнено», — сказано в публикации. Подчеркивается, что бойцы ВСУ рискуют попасть под удары российских военных.

14 января о замерзании речных проток сообщал в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Как стало известно, украинские бойцы в Крынках оказались в отчаянном положении: растет количество заболевших и обмороженных. При этом эвакуировать больных через реку почти невозможно. По его словам, военные ВСУ отказываются плыть на левый берег Днепра.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ отошли на несколько метров в районе Крынок на левобережье Днепра, чтобы уберечь личный состав от потерь. Он также напомнил, что Киев анонсировал крупное контрнаступление, но у него ничего не вышло.

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      Кристина Есикова
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