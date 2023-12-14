Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 14 декабря 2023Бывший СССР

Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

Путин: ВС России отошли на несколько метров возле Крынок для сохранения сил

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь. Такое объяснение дал российский президент Владимир Путин в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Трансляция доступна в Rutube-канале «России 1».

«Что произошло на этом участке: ВСУ сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку берега левого. Для того чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску и не нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров», — сказал он.

По его словам, украинская сторона анонсировала большое контрнаступление, но у Киева ничего не вышло. Путин отметил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) выглядят как последняя попытка прорваться на левобережье Днепра.

21 ноября военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ВС РФ зашли за высоты над Клещеевкой и берут важные позиции для контроля пути на Часов Яр. Кроме того, как он утверждал, российские войска бьют по помощи, которую командование ВСУ направляет в Крынки, и пресекают попытки диверсантов высадиться на значимых островах.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

      Путин высказался о статусе ЧВК в России

      Спикер Верховной Рады объяснил стремление Украины в ЕС цитатой Степана Бандеры

      Путин отреагировал на санкции против российского спорта

      Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

      Путин назвал число находящихся в зоне СВО военнослужащих

      Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих в зоне СВО

      Жители российского города испугались гигантской сосульки с четырехэтажный дом

      Путин ответил на вопрос о возвращении раненых военных в зону СВО

      Путин заявил об отсутствии должного внимания Киева к Донбассу до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости