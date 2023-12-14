Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

Путин: ВС России отошли на несколько метров возле Крынок для сохранения сил

Вооруженные силы России (ВС РФ) отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь. Такое объяснение дал российский президент Владимир Путин в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Трансляция доступна в Rutube-канале «России 1».

«Что произошло на этом участке: ВСУ сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку берега левого. Для того чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску и не нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров», — сказал он.

По его словам, украинская сторона анонсировала большое контрнаступление, но у Киева ничего не вышло. Путин отметил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) выглядят как последняя попытка прорваться на левобережье Днепра.

21 ноября военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ВС РФ зашли за высоты над Клещеевкой и берут важные позиции для контроля пути на Часов Яр. Кроме того, как он утверждал, российские войска бьют по помощи, которую командование ВСУ направляет в Крынки, и пресекают попытки диверсантов высадиться на значимых островах.