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12:38, 19 января 2024Наука и техника

Найдены следы древней развитой цивилизации

Nature Ecology & Evolution: найдены следы древней культуры Шиюй в Восточной Азии

Фото: IVPP

Международная группа ученых из Китая, Австралии, Франции, Испании и Германии обнаружила развитую древнюю цивилизацию в Восточной Азии, которая существовала 45 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Археологи изучили место раскопок стоянки Шиюй в китайской провинции Шаньси. Они выявили следы культуры в верхнем палеолите, существовавшей 45 тысяч лет назад, которая владела технологиями изготовления клинков, наконечников для метательного оружия, а также техникой транспортировки обсидиана на большие расстояния.

Исследователи датировали три образца костей животных, найденных во время первоначальных раскопок, проведенных в 1963 году. Было показано, что кости обработаны человеком, о чем свидетельствуют следы порезов. Радиоуглеродные методы датировали основной культурный слой Шиюй периодом от 45 800 до 43 200 лет назад.

Анализ окаменелостей и износа каменных орудий показал, что представители культуры Шиюй были всадниками («охотниками на лошадях»), которые охотились на животных с помощью метательных снарядов, а также проводивших искусственный отбор, отбраковывая взрослых особей непарнокопытных млекопитающих.

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      Александр Еникеев
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