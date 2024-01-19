Названы три ведущие к провалу ошибки на собеседовании

Основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова раскрыла три главные ошибки на собеседовании, которые могут привести к отказу в трудоустройстве. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказала, какие факторы стоит учесть, чтобы избежать провала в ходе интервью.

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Курбанова объяснила, что подготовка к собеседованию составляет 50 процентов успеха в процессе получения желаемой должности. «Не стоит думать: "На собеседовании я буду рассказывать о себе, чего я могу не знать?", — советует специалист.

Так, эксперт порекомендовала учесть три пункта в ходе подготовки к собеседованию:

• Сбор информации о компании, предлагающей вакансию. По словам Курбановой, стоит обратить внимание на только на официальный сайт организации, но и на отраслевые форумы, а также ресурсы, публикующие отзывы о работе в компании;

• Ознакомление с социальными сетями. «Найдите рекрутера, который выходил с вами на связь. Так вы сможете понять, с кем вы встретитесь на собеседовании. Поищите страницы собственников компании или топ-менеджеров: они расскажут о ценностях потенциального места работы и вызовах, которые стоят перед командой или например о своих хронических переработках», — пояснила собеседница «Ленты.ру»;

• Изучение самой вакансии, в частности, должных обязанностей и требуемых от соискателя компетенций.

Представьте: во время подготовки к собеседованию вы прочитали, что компания планирует автоматизировать продажи, а вы хотите занять должность руководителя одноименного отдела. Предположим, что на предыдущем месте работы помимо своих основных должностных обязанностей вы как раз занимались автоматизацией! Вовремя упомянутый релевантный опыт может сыграть вам на руку и выделить на фоне других кандидатов Айгюн Курбанова основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

Отсутствие гибкости признали проблемой на собеседовании

«Может казаться, что собеседование — ваш звездный час, время, чтобы продемонстрировать свои сильные качества и показать себя с наилучшей стороны, но это не совсем так. Например, во время одного из заключительных этапов, на встрече с непосредственным руководителем, проверяется уже не столько наличие важных для позиции компетенций, сколько умение выстраивать эффективное взаимодействие с командой», — объясняет эксперт.

В качестве примера Курбанова привела ситуацию, когда во время заключительного этапа отбора с собственником компании потенциального директора по персоналу спросили, как он собирается расширять штат. Ошибкой соискателя, по словам специалиста, стало то, что вместо того, чтобы предложить план, кандидат начал спор о целесообразности набора сотрудников при высокой текучести кадров.

Помните, что на этапе собеседования вы еще не стали частью компании, не погрузились в происходящие в ней процессы и спорить — пока точно не вариант. Потенциальный работодатель хочет увидеть высокий уровень эмоционального интеллекта, понять, что вы умеете не только слушать, но и слышать человека перед вами Айгюн Курбанова основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

Высокомерие на собеседовании назвали недопустимым

Курбанова подчеркнула, что в ходе интервью нужно проявлять должное уважение к проводящему собеседование специалисту: по мнению собеседницы «Ленты.ру» высокомерная самоподача в общении с HR-специалистом — это грубейшая ошибка.

«Если вы хотите занимать руководящую должность, ваша задача — собирать вокруг себя разных людей и находить подход к каждому. Помните, что в компании не просто так существует именно такая система отбора. Беседа с HR-специалистом нужна как раз для того, чтобы идеальный кандидат смог показать часто некомпетентному в его сфере человеку, что именно он должен занять вакантную позицию», — рассказала эксперт

Возможно, вы планируете стать частью компании, в которой собственник доверяет проницательности обычного рекрутера и именно от него зависит, кто займет позицию вашей мечты? Или вдруг HR-специалист — супруга или дочь собственника? Айгюн Курбанова основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

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