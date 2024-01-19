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18:35, 19 января 2024Забота о себе

Некоторых россиян предупредили о риске образования кист в почках

Уролог Фирсова: образование кист в почках могут спровоцировать ожирение и травмы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Опасная для здоровья киста в почках может долгое время никак не проявлять себя, рассказала уролог-онколог Дарья Фирсова. О причинах, повышающих риск их образования, она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Почки, как объяснила Фирсова, состоят из нефронов, а киста возникает, когда каналец нефрона увеличивается в размерах и наполняется жидкостью. Она предупредила россиян, что спровоцировать появление кисты могут малоподвижный образ жизни, ожирение, травмы спины и области почек, воспалительные заболевания. «Важно отметить, что на возникновение и рост кист в почках не влияют консервативное лечение, специальные диеты, изменение образа жизни. Однозначно можно рекомендовать лишь нормализацию массы тела и уровня глюкозы в крови», — подчеркнула врач.

Избавиться от кист можно с помощью лапароскопической резекции, рассказала Фирсова. По ее мнению, такая операция нужна при новообразованиях, которые «не внушают доверия врачу», при кистах большого размера и при сдавливании окружающих структур.

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      Александра Лисица
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