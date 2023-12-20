Уролог назвал способы заставить мужчину сходить к врачу

Уролог, сексолог Александр Лубенников рассказал, что даже если мужчину ничего не беспокоит, после 40 лет ему необходимо регулярно проверять состояние здоровья. В комментарии для «Ленты.ру» профессор назвал способы стимулировать мужчину следить за собой, если он не придает этому должного значения.

«Даже если вашего мужа ничего не беспокоит, объясните ему, что ежегодное посещение врача необходимо для измерения артериального давления, снятия кардиограммы, сдачи анализ крови на ПСА», — объяснил врач.

Также, добавил он, во время регулярных осмотров врач может назначить анализ крови, который показывает вероятность развития атеросклероза. Подобные профилактические осмотры позволяют диагностировать самые распространенные заболевания на ранних стадиях.

Благодаря этому можно предотвратить их дальнейшее развитие, что позволит сохранить качество жизни на высоком уровне, в том числе качество сексуальной жизни Александр Лубенников уролог, сексолог

Если же у мужчины есть жалобы, но он все равно не желает обращаться за медицинской помощью, необходимо объяснить ему, что дешевле и быстрее вылечить заболевания в начальной стадии, посоветовал врач. «Жизнь с симптомами и нежелание идти к врачу — всегда серьезный стресс. Однако современная медицина дает высокий шанс на излечение, если обратиться за помощью вовремя», — прокомментировал уролог.

Профессор также рекомендовал при обращении к мужу с просьбой пойти к врачу использовать «я-высказывание». В первую очередь следует описать поведение мужа без оценки его личности, затем рассказать о своих эмоциях, то есть о тревоге за любимого человека. После этого необходимо предложить решение, подкрепив свою позицию аргументами, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Александр Лубенников опроверг миф об одном популярном методе лечения от импотенции. По его словам, перевязка вен полового члена показана далеко не всем мужчинам.