Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:23, 5 декабря 2023Забота о себе

Врач развеял популярный миф о лечении импотенции

Фото: Harsh Gupta / Unsplash

Уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что часто молодые пациенты просят его перевязать им вену на половом члене для улучшения эрекции, однако этот метод не настолько действенный, как принято думать. Миф об эффективности этого способа лечения импотенции он развеял в своем Telegram-канале.

Лубенников объяснил, что причиной проблем с потенцией может быть усиленный отток крови от гениталий во время эрекции. Эту патологию, по его словам, чаще выявляют у молодых мужчин, и некоторые врачи коммерциализируют этот диагноз, предлагая ненужные манипуляции.

Уролог отметил, что для точной диагностики расстройства необходимо проводить компьютерную томографию (КТ) полового члена с созданием искусственной эрекции. Для этого пациенту делают укол специального препарата, а после вводят контрастное вещество.

Далеко не при всех вариантах повышенного венозного оттока поможет операция по перевязке вен. Причем операцию можно проводить только при контроле с помощью КТ

Александр Лубенниковуролог, сексолог, доктор медицинских наук
Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

К тому же, предупредил врач, хороший результат после перевязки вены на половом органе можно ожидать лишь в половине случаев. В связи с этим Лубенников призвал пациентов, которым рекомендуют подобную операцию, обязательно обратиться за консультацией к еще одному специалисту, чтобы узнать второе мнение.

Ранее Лубенников предупредил об опасности долгой эрекции. Он заявил, что, если она длится больше нескольких часов, скорее всего, у мужчины развился приапизм.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Принц Уильям и Карл III борются за корону. Наследник хочет поскорее занять британский трон и плетет интриги против отца

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      США и Китай составят график военных контактов на следующий год

      Женщинам дали совет об интимной стрижке перед походом к гинекологу

      Дочь женщины-порнорежиссера раскрыла отношение к работе матери

      Басков взял кредит из-за подорожавших стройматериалов

      Акула попыталась откусить лапу крокодилу и попала на видео

      В США испытали систему РЭБ в ранце

      Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о критике

      Россиянин лишил знакомого сознания и поджег его квартиру из-за долга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости