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14:22, 19 января 2024Интернет и СМИ

Полицейские ворвались в прямой эфир телеканала и арестовали гостя передачи

Полиция в Нигерии арестовала в прямом эфире гостя передачи на канале ABN TV

Кадр: видео @TimiBlaze

Полицейские в Нигерии ворвались в студию телеканала ABN TV и в прямом эфире арестовали гостя передачи. Об этом сообщает издание Sahara Reporters, освещающее новости западноафриканской страны.

Инцидент произошел во время программы Youth Rendezvous. По словам главы канала Ифеани Окали, пришедшие в студию полицейские заявили, что старший брат гостя передачи Дональда Уденси написал на него заявление.

«Несмотря на неоднократные просьбы наших сотрудников позволить завершить эфир передачи и потом арестовать гостя, они настояли на том, чтобы забрать его во время трансляции», — заявил Окали. Он назвал поступок правоохранителей провокационным. Кроме того, по его словам, полицейские повредили имущество телеканала.

В соцсети X также был опубликован ролик, в котором гость программы спорит с полицейскими в студии и с возмущением говорит, что не нарушал закон. «Если бы я что-то совершил, им следовало пригласить меня в участок или же подождать снаружи. А после программы они бы арестовали меня», — возмутился Уденси.

Ранее сообщалось, что ведущий программы North West Tonight на «Би-би-си» Роджер Джонсон выругался в прямом эфире. Он случайно произнес бранное слово, но быстро исправил свою оплошность.

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      Маргарита Щигарева
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