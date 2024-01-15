Ведущий случайно выругался в прямом эфире

Ведущий «Би-би-си» Джонсон случайно произнес бранное слово в прямом эфире

Ведущий новостной программы North West Tonight, выходящей на «Би-би-си», Роджер Джонсон выругался в прямом эфире. Фрагмент, где он произнес бранное слово, доступен в соцсети X (бывшая Twitter).

Джонсон рассказывал о коллекции часов с кукушкой. Он старался говорить быстро и случайно произнес вместо слова clock (в переводе с английского — «часы») бранное слово cock, обозначающее мужской половой орган.

Ведущий быстро исправил ошибку и позднее произнес словосочетание еще раз. «Просто для ясности. Я сказал именно это», — заключил Джонсон.

Ранее телеведущая австралийской телепрограммы The Cheap Seats Мелани Брейсуэлл непреднамеренно выругалась в прямом эфире. Она произнезла бранное слово, случайно уронив микрофон. Пользователи сети признались, что увиденное рассмешило их.

До этого ведущий «Би-би-си» Гарет Барлоу также случайно оговорился в эфире. Вместо того чтобы сказать: «Вы смотрите "Би-би-си"», он произнес: «Я смотрю "Би-би-си"». Зрители сочли оговорку телеведущего милой.