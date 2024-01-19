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02:01, 19 января 2024Интернет и СМИ

Объем пиратского контента в России вырос вдвое

«Известия»: в России заблокировали около 1,1 млн ссылок с пиратским контентом

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал около 1,1 миллиона ссылок с пиратским контентом — годом ранее их было 458 тысяч. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве сообщили, что за все время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи удалено около 178 миллионов ссылок. Отмечается, что для владельцев ресурсов в настоящее время не установлена административная ответственность за отказ от удаления объектов авторских и смежных прав.

По словам президента антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрия Злобина, если сам правообладатель не защищает свой контент от пиратства, то никто за него не обязан это делать.

Летом в России рекордно выросла доля пиратства в игровой индустрии.

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      Юлия Мискевич
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